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وفد من "التقدمي" في السفارة التركيّة معزيًا

منذ ساعة واحدة
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

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زار وفد من قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، بتكليف من رئيس الحزب وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمزقراطي النائب تيمور جنبلاط، وضمّ أمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الشؤون الخارجية زاهر رعد، سفارة تركيا في لبنان مقدمًا التعازي بضحايا الزلزال ومعربًا عن التضامن مع القيادة والشعب التركيين، من جراء الكارثة الإنسانية التي حلت بالبلاد.

يشار إلى أنّ عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، يواصلون في أجواء من البرد الشديد، جهودهم بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 3 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

 

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