السبت 1 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 6 نوفمبر 2021 |
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وفد من الجامعة العربية في بيروت الاثنين

منذ 35 دقيقة
الجامعة العربية

الجامعة العربية

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اعلن مصدر مسؤول لرويترز أن وفدا من الجامعة العربية سيزور بيروت يوم الاثنين لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج التي تفجرت بعد تصريح لوزير الإعلام اللبناني انتقد فيه التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وذكر المصدر أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إلى أن مع استمرار سيطرة حزب الله على المشهد السياسي، ومع ما نراه من امتناع مستمر من هذه الحكومة والقادة السياسيين اللبنانيين عامة، عن تطبيق الإصلاحات الضرورية​، والإجراءات الضرورية لدفع لبنان باتجاه تغيير حقيقي،​​​ قررنا أن التواصل لم يعد مثمرا أو مفيدا مع لبنان”، مشددا على أن “الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد”.

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