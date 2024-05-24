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وفد من "الجمهورية القوية" في السفارة الأميركية لبحث مسألة الوجود السوري

منذ ساعتين
شعار تكتل الجمهورية القوية

شعار تكتل الجمهورية القوية

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زار وفد من تكتل الجمهورية القوية السفارة الأميركية في عوكر حيث التقى نائبة السفيرة اماندا بيلز Amanda Pilz، المستشار السياسي جايمي أوماليا Jamie O’Mealia وميغان سوللر Megan Soller.

ضم الوفد النواب رازي الحاج، ايلي خوري والياس اسطفان ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.

تمحور اللقاء حول موقف حزب “القوات اللبنانية” من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان وانعكاساته وأنه آن أوان عودة السوريين إلى بلدهم.

كما شرح الوفد الخطوات التي يقوم بها الحزب على كافة المستويات السياسية والنيابية-التشريعية والقانونية كما على مستوى العلاقات الدولية والتحركات في دول الاغتراب.

الوفد أبدى كامل دعم “القوات” للإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية الشرعية من وزارات وأجهزة أمنية وبلديات، كما شرح خطورة بقاء السوريين في لبنان على كافة المستويات الوجودية والديموغرافية والأمنية والاقتصادية.

كما قدم للسفارة نسخة عن العريضة النيابية التي سبق وقدمها الأسبوع الفائت لممثل المفوضية العليا للاجئين في لبنان والتي تطالبه باحترام الاتفاقية المعقودة بين الدول اللبنانية ومفوضية اللاجئين العام ٢٠٠٣ والتزام نصّها الذي يؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء إنما محطة عبور إما للذهاب إلى بلد ثالث أو العودة إلى مناطق باتت آمنة داخل سوريا وخاضعة إما للنظام أو لنفوذ المعارضة.

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