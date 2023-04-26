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وفد من "الشيوخ الفرنسي" في اليرزة.. وإشادة بصمود الجيش أمام التحديات

منذ 15 دقيقة
العماد جوزاف عون استقبل وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي

العماد جوزاف عون استقبل وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي برونو ريتايو، على رأس وفد ضم أعضاء المجلس: كاترين مورين – ديسايي، جيلبير – لوك دفيناز، كريستين لافارد، آن – لور سانت ديزييه، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو.

وجرى إطلاع أعضاء الوفد على مهمات الجيش في إطار حفظ الأمن ومراقبة الحدود وضبطها. كما عُرِضت الصعوبات التي يواجهها الجيش نتيجة الأزمة الراهنة وحاجاته الضرورية لتجاوزها.

من ناحية أخرى، أشاد أعضاء الوفد بـ “احتراف الجيش وصموده أمام التحديات”، مشددين على “أهمية استمرار دعمه والتعاون معه”.

كذلك، شكر عون لـ “السلطات الفرنسية دورها الحيوي في دعم الجيش والوقوف بجانبه في ظل الأزمة”.

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