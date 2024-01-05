وفد من "اللقاء الديموقراطي" في عين التينة: لوضع خطة كي لا يغرق البلد بالنفايات!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدًا من كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية ضم النواب مروان حمادة، هادي أبو الحسن، أكرم شهيب، فيصل الصايغ وبلال عبد الله، حيث تناول اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونًا إنمائية وبيئية .

وبعد اللقاء تحدث النائب أكرم شهيب قائلًا: “كان الموضوع يتعلق بقرار اتحاد بلديات الضاحية في وقف العمل بقرار مجلس الوزراء بجمع النفايات الصلبة المنزلية من أقضية عالية والشوف وبعبدا وقسم كبير من بيروت، وبالطبع بهذا الظرف السياسي الأصعب الذي نمر به وهذا الظرف المالي الكارثي على البلديات، هناك صعوبات كبيرة في مجال قدرة البلديات على بدائل، وتمنينا على دولة الرئيس تعليق القرار ريثما يصار إلى لقاء جامع وقد يكون نهار الإثنين في مكتب وزير البيئة مع المعنيين لوضع خطة مرحلية وثابتة طويلة الأمد مع وزير البيئة ووزارة البيئة وكالعادة لبى دولة الرئيس التمني”.

وأضاف شهيب: “نأمل أن نلتقي نهار الإثنين ونتابع الموضوع حتى لا تغرق البلد في نفايات في ظرف هو الأصعب كما قلت فيما يجري طبعًا بالوضع الداخلي اللبناني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاعتداءات الغاشمة على الجنوب اللبناني”.

على صعيد آخر أجرى بري اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزيف عون معزياً بوفاة والدته .

الرئيس بري أجرى أيضاً اتصالاً هاتفياً بكاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير للأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان مهنئاً بمناسبة الميلاد.