جولة وفد جامعة الدول العربية على الجمعيات والؤسسات

جال وفدٌ من مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب في جامعة الدول العربية، يوم السبت في 4 حزيران، برفقة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، على مجموعة من الجمعيّات والمؤسسات في لبنان للإطلاع عن كثب على أوضاعها، حاجاتها والتحديات التي تعيشها في ظلّ الأزمات المتعدّدة التي يعاني منها لبنان. بدأت الجولة من جمعيّة أصدقاء المعاقين – مركز إعداد في منطقة المشرف ثم إنتقل الوفد إلى دار العجزة الإسلامي في بيروت ودار الأيتام الإسلاميّة.

بعدها، توجّه الوفد إلى منطقة بكفيا حيث جالوا في جمعيّة “رسالة سلام” أو Message De Paix وأقيمت مأدبة غداء على شرفهم. بعد الغداء، تابعوا جولتهم ووصلوا إلى منطقة داريا حيث تفقّدوا جمعية مريم ومرتا وبعدها جمعيّة أم النور في منطقة السهيلة.