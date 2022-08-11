وفد من حزب الله في ضيافة جنبلاط!

زار وفد من حزب الله، مؤلّفاً من المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، بحضور عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي.

وجاءت الزيارة بعد تصريحات لافتة لجنبلاط، شدد فيها على ضرورة الحوار مع الحزب على اعتبار أنّه مكون لبناني، ذاكراً أنه سيبحث في ملفات حياتية مع وفد الحزب.

وفي حين كان قد عبّر جنبلاط عن عدم وجود توافق مع سياسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بشأن بعض الملفات، وعن رفضه لمبدأ الحياد الذي يدعو إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بوجود إسرائيل على البوابة اللبنانية، أشارت المعلومات المتوفرة من كليمنصو إلى أن اللقاء لا يشكّل رسالة لا لمعراب ولا لبكركي، بل يجب التعاطي مع أبعاده وعمقه الاستراتيجي.