الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
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وفد من رؤساء بلدات جزين في اليرزة.. و"خنجر" لقائد الجيش

منذ 7 دقائق
قائد الجيش العماد جوزاف عون

قائد الجيش العماد جوزاف عون

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استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مقر قيادة الجيش في اليرزة وفداً من رؤساء البلديات في قضاء جزين، برئاسة نائب رئيس اتحاد بلديات جزين رئيس بلدية لبعا فادي رومانوس.

وضم الوفد رؤساء بلديات العيشية، عازور، ريمات، بتدين اللقش، حيطورة، صباح، مشموشي، وادي جزين، صيدون، صفاريه، سنيا، زحلتي، شواليق، بنواتي، عين المير، قيتولي، المجيدل، كفرحونة، الجرمق، ونائب رئيس بلدية جزين سامر عون.

وقدّم الوفد التهنئة للعماد عون في مناسبة عيديّ الميلاد ورأس السنة وبالتمديد له على رأس المؤسسة العسكرية الصامدة في وجه كل التحديات والضامنة لوحدة اللبنانيين والحفاظ على الأمن والاستقرار .

كما قدّم الوفد لقائد الجيش خنجرًا من الصناعة الجزينية عربون محبة ووفاء وتقدير.

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