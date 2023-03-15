وفد من مجلس الشيوخ الإيطالي لبو صعب: لن نتوانى عن دعم لبنان

أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور ستيفانيا كاراكسي، لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن إيطاليا لن تتوانى عن دعم لبنان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعها مع بو صعب، في حضور السيناتور ميشال باركيولو والسيناتور رافاييلي دي روزا مع وفد، وسفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري.

هذا وأفاد المكتب الإعلامي لبو صعب في بيان، بأنّه “خلال الاجتماع تمّ التطرق إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي والتحديات التي يعاني منها لبنان، خصوصًا في موضوع النازحين السوريين، الأمر الذي يشكل عبئًا لا يمكن احتماله، في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة التي تعاني منها البلاد”.

وطالب بو صعب بـ “المساعدة في شرح هذه الأزمة والسعي إلى تفهم الموقف اللبناني من قبل الدول الأوروبية”.

وأبدت كاراكسي تفهمها وتعاطفها مع لبنان في هذا الملف الصعب.

وأشار البيان إلى أن الطرفين أكدا العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين وضرورة العمل المشترك لتطوير العلاقة بين مجلس الشيوخ الإيطالي ومجلس النواب اللبناني.