وفد من نقابة الدواجن في وزارة الزراعة.. وبحثٌ في سبل حماية الإنتاج الوطني

استقبل مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود في مكتبه في الوزارة، وفدًا من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة النقيب وليم بطرس، حيث تم بحث التعاون بين الوزارة ونقابة الدواجن في سبل حماية الإنتاج الوطني.

وبعد الاجتماع شكر النقيب بطرس وزير الزراعة عباس الحاج حسن ومدير عام الوزارة وفريق عملها على جهودهم ودعمهم لقطاع الدواجن.

من جهته، أكد لحود حرصه ووزير الزراعة على حماية وتطوير قطاع الدواجن في لبنان، وأشاد بمنتجي الدواجن في لبنان وباستثمارهم وتضحياتهم رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، مؤكدًا بذل كل المساعي اللازمة من قبل وزارة الزراعة لدعم قطاع الدواجن في لبنان.