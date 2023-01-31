وفد نقابيّ في معراب: مفتاح الحل يكمن بانتخاب رئيس

أوضح نقيب الصيادلة جو سلوم، من معراب، أنّه وضع رئيس حزب “القوات” سمير جعجع “في جو الاجتماع الذي عقد في النقابة وضمّ الاتحاد العمالي العام، روابط المعلمين ونقابات المهن الحرة، حيث أطلقت خلاله صرخة باسم كل مواطن لبناني ومريض ومعلم وعامل لم يعد لديه القدرة على الاستمرار وتأمين الدواء والاستشفاء وأبسط الحقوق في خضم انهيار البلد”.

وأضاف: “وضعناه في حيثيات “البيان رقم 1″ الذي يتمثل بانتظام عمل الدولة المؤسساتي والدستوري والتشريعي ووجوب البدء بخطة إنقاذية، الأمر الذي لن يتحقق سوى بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولمسنا تأييداً واضحاً منه لهذه المطالب ولا سيما أنه مؤمن أيضاً بأنّ مفتاح الحل يكمن بانتخاب رئيس للبلاد”.

وإذ أشار إلى أنّه تمّ إطلاع جعجع على جو المبادرة والاتصالات القائمة مع الأفرقاء كافة، تمنّى سلّوم من الجميع التجاوب، خصوصاً النواب الذي يتوجّب عليهم انتخاب رئيس في أسرع وقت، مجدّدًا التأكيد على استمرار النقابات بالقيام بدورها الوطني وواجبها تجاه المواطن بغية تحقيق هذا الهدف المنشود، في ظل الانهيار الكامل للبنان في كل القطاعات وعلى الصعد كافة.

جاء ذلك خلال استقبال جعجع لنقيب الصيادلة جو سلوم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقيب المعلمين نعمة محفوض، نقيب المعالجين الفيزيائيين سيدة ساسين صهيون، في حضور الأمين العام لحزب “القوات” اميل مكرزل، رئيس مصلحة النقابات ريمون حنا ورئيسة مصلحة الصيادلة هيلين شماس، وذلك لبحث المشاكل التي تواجه النقابات، مؤكداً أنّ تكتل “الجمهورية القوية” إلى جانبهم ويساندهم في كل مطالبهم.