وفد نيابي شمالي يلتقي حمية.. والملفات الإنمائيّة على طاولة البحث!

استقبل وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، وفدًا نيابيًا ضم النواب: رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه سجيع عطية، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير وأحمد رستم، وتم البحث في آخر التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة، إضافة الى مواضيع وملفات إنمائية تعنى بها الوزارة، ولا سيما المتعلقة منها بالشمال وتحديدًا منطقتي عكار والمنية الضنية.

وأشار حمية إلى أن “وزارة الأشغال العامة والنقل عملت طيلة الفترة السابقة على إنجاز ملف تصنيف الطرقات وإعادة تصنيفها في العديد من المناطق اللبنانية، والتي من بينها الشمال، وهذا الموضوع يعد عملًا تنمويًا بامتياز، ولا سيما على صعيد شملها بأعمال الصيانة والتأهيل، والتي كانت قد حرمت منها طيلة الفترة السابقة”.

ولفت في هذا السياق إلى “ضرورة أن تكون الموازنة المنتظرة والمخصصة للوزارة تتناسب والملفات التي تعنى بها، ولا سيما أن وزارة الأشغال العامة والنقل أصبحت من أكثر الوزارات إيرادًا للخزينة العامة للدولة اللبنانية”.