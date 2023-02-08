الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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وفد وزاري لبنانيّ في دمشق لبحث تداعيات الزلزال.. وسلسلة لقاءات!

منذ ساعة واحدة
دمشق

دمشق

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توجّه وفد وزاري لبناني إلى دمشق صباح اليوم، مكلّفاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي تضرّرت بسببه مناطق عدة في سوريا.

ترأس الوفد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وضمّ وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، وكبار المستشارين والمسؤولين في الوزارات الأربع.

من ضمن سلسلةٍ من اللقاءات المقرّرة اليوم، التقى أعضاء الوفد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، معلنين “تضامنهم مع الشعب السوري في هذه المحنة بالإمكانات المتاحة للمساعدة في مجالات الاغاثة”، كما قدّموا التعازي متمنين “الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى”.

إلى ذلك، علمت الـLBCI  أن رئيس النظام السوري بشار الأسد سيلتقي الوفد الوزاري اللبناني.

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