وفق شركة عالمية.. سوق الدواء في لبنان انخفض 8% العام الماضي و 7% مطلع هذا العام

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أوضح نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أنّ “سوق الدواء في لبنان وفق شركة عالمية انخفض 8% العام الماضي و 7% مطلع هذا العام”، مؤكداً أنّ “الحل في الدواء الذي ينقطع هو إيجاد بديل له”.

وأضاف جبارة: “90% من الادوية في الصيدليات سعرها الوسطي يُقدّر بـ 10 الاف ليرة”، موضحاً أنّ ” Burinex انقطع بسبب تغيير طرأ في ملف تسجيله”.

وتابع جبارة:”إنقطاع دواء Lasix وهو مصنع محليا يعود الى تأخر وصول شحة الموالد الاولية نتيجة ازمة كورونا وغدا سيصبح متوفرا في السوق”.

بدوره، قال مستشار وزير الصحة الدكتور رياض فضل تالله إنّ دواء “Laxis موجود بكميات قليلة وله بديلان متوفران في السوق، اذا كان هناك من شركة لا تستطيع استيراد دواء تتدخل الوزارة للمساعدة، والوزارة على مسافة واحدة من الجميع، عملنا هو الابقاء على لبنان متقدما في الساحة الاستشفائية”.

في المقابل، أكّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي أنّ “بعض ادوية القلب فقدت وهناك مناشدات لبعض الاطباء، الدواء لم يرتفع سعره والدولة بقيت تدعمه”، قائلاً: “يجب تشجيع الصناعة المحلية و Lasix و Burinex سيكونان متوفران قريبا”.