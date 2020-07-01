وقفة احتجاجية لأصحاب الشاحنات على اوتوستراد شكا

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نفذ أصحاب الشاحنات ومؤسسات البناء وآليات نقل الاسمنت الجاهز، وقفة احتجاجية على إستمرار إقفال مقالع شركة الترابة الوطنية “إسمنت السبع” وركنوا آلياتهم على اوتوستراد شكا مفترق الارز، قبالة شركة (السبع)، وسط تدابير امنية مشددة اتخذها عناصر الجيش والقوى الامنية منعا لقطع الطريق العام.

وحذر المعتصمون من اتخاذ اجراءات تصعيدية، في حال لم يستجب المسؤولون لمطالبهم.

وتحدث بلال حمزة باسم المعتصمين مناشدا “الوزارات المختصة اعادة فتح المقالع نظرا للتحديات والمصاعب التي يواجهها العمال واصحاب الشاحنات وشركات البناء ومنعا لتدمير الصناعة اللبنانية”.