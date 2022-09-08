الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
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وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام وزارة العدل

منذ 5 دقائق
مبنى وزارة العدل

مبنى وزارة العدل

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يتابع أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تحركاتهم بعد قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي الأصيل في الجريمة.

في هذا السياق، ينفّذ أهالي الضحايا وقفة أمام وزارة العدل منذ الصباح الباكر، وذلك احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي “هنري الخوري”، والقاضي بتعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي الأصيل في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي “طارق البيطار”.

كما رفعوا لافتات تندّد “بتدخل السياسة في عمل القضاء “وتدعو الى “عدم تخريب التحقيق”.

في السياق نفسه، نفّذ الأهالي، ترافقهم مجموعة من الناشطين، وقفة احتجاجية مساء الأربعاء 7 أيلول امام منزل وزير العدل “هنري خوري” في الحازمية.

ورفض المتحدثون باسم الاهالي قرار وزير العدل، واعتبروا انه “يخيط قانونًا جديدا على حسابه وعلى حساب السياسيين”.

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