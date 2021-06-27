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وقفة احتجاجية لاهالي البلدات المتضررة من مكب النفايات المستحدث في الجومة

27 - يونيو - 2021
أزمة النفايات

أزمة النفايات

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نظم أهالي البلدات المتضررة من مكب النفايات المستحدث في الجومة وقفة إحتجاجية في ساحة بلدة تكريت، معربين عن رفضهم لتحويل المنطقة الى مكب للنفايات والتجارة بأرواح الناس.

ورفع المعتصمون شعارات منددة بتصرف رئيس الاتحاد روني الحاج، حيث كتب على البعض منها “عتبنا كبير على رؤساء بلدياتنا ورئيس الاتحاد (لن ننسى فضلكم علينا)”، “لا لتجارة السموم”، “التاريخ لا يرحم”، “سارعوا لانقاذ صحة أطفالنا”.

وأوضح المعتصمون أن الأرض يتم إستثمارها بطريقة غير شرعية، وقد أتى المكب على تدمير الأشجار وتلويث الأراضي المجاورة.

ولفت رئيس بلدية تاشع السابق محمد عثمان الى أن “المشكلة تكمن في جمع كل نفايات الجومة في منطقة معينة، موجها أصابع الاتهام الى رئيس بلدية تكريت شاهين شاهين الذي يقوم بجرف الأرض وبيع البحص والتنقيب عن الآثار”.

وتحدث رئيس بلدية تكريت السابق حاتم علي، وقال إن “إحتجاجنا اليوم هو من أجل كل الجومة، هذه المنطقة المصنفة سياحية، وليست منطقة للنفايات، مؤكدا أن ما يجري حدث إجرامي، وحمل العلي المسؤولية بالدرجة الأولى الى رئيس بلدية بيت ملات، والى رئيس الاتحاد ومحافظ عكار عماد لبكي، مؤكدا أن المكب غير قانوني، لافتا الى أن هناك من يحاول أن يقوم بفتنة داخل بلدة تكريت”.

وأكد الأهالي أن هناك خطوات تصعيدية سوف تتخذ في الأيام المقبلة، وان اضطر الأمر لاعتراض الآليات التي تتجه الى المكب.

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