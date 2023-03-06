وقفة احتجاجيّة في أنصار إثر تأجيل جلسة محاكمة فياض والغنوشي

نفذ أهالي بلدة أنصار الجنوبية وقفة احتجاجية مساء اليوم في وسط البلدة، احتجاجًا على تأجيل جلسة محاكمة حسين جميل فياض، والسوري حسين الغنوشي، اللذين أقدما على القيام بجريمة قتل باسمة عباس وبناتها الثلاثة ريما وتالا ومنال، وهم عائلة مختار بلدة أنصار زكريا صفاوي، في آذار الماضي.

وشارك في الوقفة رئيس البلدية صلاح عاصي ومخاتير البلدة.

ورفعت في الوقفة صور للمغدورات الأربع ولافتات كتب على بعضها “كرمال ما يضيع الحق، الإعدام للمجرمين” و”الإعدام للمجرمين” و”محامي السفاح مجرم”، ورددوا هتافات تدين ما حصل في جلسة المحاكمة اليوم في بيروت وتحيز القاضي للمجرمين تحت ذريعة إحالتهم إلى طبيب نفساني.

وألقى والد العائلة المغدورة المختار زكريا صفاوي كلمة دعا فيها القضاء إلى تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين مطالبًا بتنحي القاضي عن القضية لانحيازه الفاضح وأسف لتأجيل الجلسة تحت حجة تحويل المتهم إلى طبيب نفسي.

بدوره، رئيس البلدية دعا إلى الحكم بعدل بالقضية والقصاص من المجرمين مطالبًا القضاء والدولة بإحقاق الحق ومحاسبة المجرمين ليكونوا عبرة لكل مجرم وخوفًا من أن ياخذ كل إنسان حقه بيده وتسود شريعة الغاب، وإبعاد الفتنة والمشاكل عن البلدة.