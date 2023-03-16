وقفة احتجاجيّة لأساتذة "المهني": مستمرّون بالإضراب حتى تحقيق المطالب

نفذ أساتذة التعليم المهني والتقني، بمشاركة عدد من الطلاب، وقفة احتجاجية صباح اليوم في مجمع الرئيس نبيه بري المهني والتقني في بئر-حسن في بيروت، تحت شعار “صونًا للكرامة والمطالبة بحقوقنا ورفضًا لتهميش التعليم المهني”.

وأكّد المعتصمون خلال الوقفة مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب كافة.

وألقى رامي سلوم كلمة في الاعتصام، وجه فيها “تحية إكبار واعتزاز إلى كل أستاذ انتفض صونًا لكرامته ودفاعًا عن لقمة عيشه وإلى الأساتذة الذين تكبدوا عناء الانتقال لمشاركتنا في هذه الوقفة الاحتجاجية”.

وقال: “مضت أشهر على إضراب الأساتذة في التعليم الرسمي، والسلطة في تقاعس عن تقديم حلول تنصف الأساتذة وتنقذ العام الدراسي، يترافق ذلك مع كارثة معيشية وصحية. هل تعلمون السبب؟ إن هذه السلطة تتآمر على التعليم الرسمي، تتآمر على المدرسة الرسمية، كما أنها تضلل الرأي العام وتدعي أنها أقرّت المطالب في حين أن كل ما يصدر لا يعدو سوى ذر الرماد في العيون”.

وتابع: “نجتمع اليوم لنعبر عن رفضنا تهميش التعليم المهني والتقني، هذا القطاع الحيوي في بلدان العالم كافة إلا في بلد الاشعاع والنور لبنان، نجتمع اليوم لندافع عن كرامتنا ومن أجل المطالبة بتأمين العيش الكريم لعوائلنا، ولرفع الصوت عاليًا لا للعودة لا للعودة دون تحقيق المطالب. ومن هنا نقول للحكومة ووزيرها اسمعوا جيدًا، لا يا سادة كرامتنا خط أحمر ولن نسمح لأحد بالمساس بلقمة عيشنا”.

أضاف: “نتوجه برسالة لرابطة التعليم المهني، ارجعوا لأسس العمل النقابي، ارجعوا إلى القواعد لتكونوا صوتًا لنا وتدافعوا عن مطالبنا، ولا تهادنوا السلطة. كما نتوجه لأهالي طلابنا وندعوهم للوقوف معنا صفًا واحدًا دفاعًا عن حق أبنائهم بالتعلم حيث تحرمهم هذه السلطة هذا الحق بتجاهلها مطالب الاساتذة”.

وأكد “أن معركتنا ليست فقط للدفاع عن حقوقنا إنما معركة الدفاع عن التعليم الرسمي تعليم الفقراء. ونقول للجميع مطالبنا واضحة وهي: تحديد سعر صيرفة خاص بالأساتذة لا يتجاوز 20000 ل.ل. لحين تصحيح الرواتب، الاستشفاء ثم الاستشفاء ودعم تقديمات تعاونية الموظفين”.

وختم كلامه بقول للإمام علي بن أبي طالب: “(عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرًا سيفه)”، فلنشهر سيوف الحق والعلم بوجه من يحرم اطفالنا من العلم والخبز”.