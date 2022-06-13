وقفة تضامنية لـ متطوعو الدفاع المدني امام قصر العدل.. حقنا أقوى منكم

نفّذ متطوعو الدفاع المدني وقفة تضامنية امام قصر العدل للمطالبة بمعرفة مصير عناصر الدفاع المدني ومستقبلهم، وللتضامن مع المتطوع في الدفاع المدني أياد الأشقر الموقوف في مخفر حمانا، وشددوا على “وجوب أن تجد الدولة حلاً لتهوّر بعض سائقي الفانات الصغيرة والتي دفع ثمنها هذه المرة شخصان من ركاب الفان على خط بيروت البقاع أصبحا في ذمة الله وسائق آلية الدفاع المدني-مركز حمانا إياد الأشقر الموقوف حالياً”.

وكشف المتحدث باسمهم يوسف الملاح، عن أن “سيارات الدفاع المدني غير صالحة للسير، وهذه مسؤولية الدولة، وعدم وجود تأمين للسيارات والأشخاص، يعرضنا ويعرض الآخرين للخطر.”

وأسف “لغياب المعالجات، ولعدم إعطاء الأولوية لقضيتهم على المسائل الأخرى من قبل المسؤولين والنواب” وقال الملاح،: “إذا ما عنا مسؤولين قولوا لنا اذا مسؤول للسيغار فقط ما بتعنيني حقنا أقوى منكم”.