استمع لاذاعتنا

وقفة تضامنية للتنديد بعدم تحديد المسؤولين عن انفجار المرفأ

منذ 11 دقيقة
وقفة تضامنية في مار مخايل

وقفة تضامنية في مار مخايل

A A A
طباعة المقال

نفذ عدد من المتضررين من انفجار مرفأ بيروت وقفة تضامنية في منطقة مار مخايل مقابل درج “فاندوم”، بمشاركة عدد من الناشطين من عدد من المناطق اللبنانية، لمناسبة مرور 4 أشهر على انفجار المرفأ، و “تنديدا بعدم تحديد المسؤولين عن الانفجار وعدم محاسبتهم، والدعوة الى تطبيق القرارات الدولية لاسيما القرارين 1559 و 1701” .

واطلق المحتجون الشعارات التي تدعو القضاء اللبناني الى القيام بواجباته في ملف انفجار المرفأ، محملين السلطة “مسؤولية التقاعس في تحديد المسؤوليات وطمس الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن امتلاك مواد الامونيوم والتغاضي عنهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حسان دياب
    دياب تلقى برقية تهنئة بذكرى الاستقلال من نظيره الكويتي
    الشيخ بهاء الحريري
    بهاء الحريري يكشف ملامح مشروعه لـ”الحرة”
    كورونا لبنان
    عداد كورونا يواصل الارتفاع و 12 حالة وفاة خلال 24 ساعة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا
    دولار السوق السوداء إلى الارتفاع مجدداً… هل يلامس الـ9000 على أبواب الأعياد؟
    كمامة
    علامات تشير الى ضرورة تغيير الكمامة متعددة الاستخدام
    هشام حداد
    انطلاق الحلقة الأولى من “hishow” عبر “صوت بيروت انترناشونال”