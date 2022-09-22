وقفة لأهالي الموقوفين بقضية المرفأ أمام منزل القاضي عبود

نفذ أهالي الموقوفين بقضية انفجار مرفأ بيروت، وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، بحضور عضو تمتل لبنان القوي النائبة ندى البستاني، ورددوا هتافات: “سهيل عبود فاسد”.

وسأل الأهالي في تصريح باسمهم: “ماذا ينتظر عبود لتعيين قاض رديف؟ هم رهائن منذ سنتين، نريد من رئيس العدالة في لبنان أن يحكم بالعدل، كيف لموقوفين منذ سنتين من دون أي قرار بحقهم، ونحن نريد إخلاءات سبيل للموقوفين اليوم قبل الغد، وكل الموقوفين موقوفون ظلما على شكل رهائن”.

وتابع الأهالي: “القضية وطنية وليست شخصية لأحد الموقوفين، عليهم إيجاد حل ورفع الظلم عن الموقوفين، ونحن نحترم ونجل أهالي الضحايا لكن هم لا يريدون الظلم لأنهم ظُلموا”.

واعتبرت البستاني في تصريح لها، الى أن “الأهم أن القضية ليست سياسية واليوم مع أهالي الموقوفين والضحايا، الجميع مظلوم، وعبود يعرف بالقوانين أكثر منا، وهو الذي اقترح القاضي الرديف، ويهمنا أن يسير عمل القضاء لأنه لا يجوز أن نوقف مظلومين، ويفترض من عبود أن يستقبلنا ويعطينا رأيه القانوني، إن قرر قاض رديف فليقرر، وإن لا فليقرر أيضا، المهم أن يسير عمل القضاء”.