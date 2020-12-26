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وقف الاستقبالات بمناسبة الأعياد في طرابلس

منذ ساعة واحدة
طرابلس- ارشيف

طرابلس- ارشيف

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اعتذر رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف عن عدم استكمال برنامج استقبال المهنئين لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة التي كانت مقررة في الايام الاتية بسبب تطور الأوضاع الصحية في البلاد بعامة، وازدياد الحالات الإيجابية في دار المطرانية.

وأصدر المطران سويف بياناً شارحاً سبب إلغاء الاحتفالات بالأعياد.
وصدر عن أمانة سر مطرانية طرابلس المارونية البيان الاتي: “بسبب تطور الأوضاع الصحية في البلاد بعامة، وازدياد الحالات الإيجابية في دار المطرانية، يعتذر رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف عن عدم استكمال برنامج استقبال المهنئين لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة التي كانت مقررة في الايام الاتية:

السبت 26 كانون الثاني في طرابلس

الأحد 27 من الحالي في القبيات، السبت والأحد في 2 و3 كانون الثاني في كرسي كرم سدة قضاء زغرتا.

ولاحقا، أعلنت أمانة السر عن إقفال دار المطرانية المارونية من صباح اليوم حتى الاثنين 11 كانون الثاني المقبل.

وتمنى سويف للجميع أعيادا مباركة ودوام الصحة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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