الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وكالة فيتش: الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن سداد الدين

27 - مايو - 2022
آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 8:22 مساءً
وكالة فيتش تؤكد تصنيف لبنان عند ‭RD‬

وكالة فيتش تؤكد تصنيف لبنان عند ‭RD‬

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية بالنظر إلى النتائج غير الحاسمة للانتخابات البرلمانية في البلاد في 15 مايو أيار.

وأفضت النتائج إلى برلمان منقسم إلى عدة تكتلات إذ فقد حزب الله وحلفاؤه الغالبية التي فازوا بها في عام 2018 مما أثار احتمال حدوث شلل سياسي ربما يؤخر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تمثل شروطا مسبقة للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين.

وقالت فيتش في تقرير على موقعها على الإنترنت “إضعاف الكتلة الموالية لحزب الله يُحسن من وضع الأحزاب الأخرى… لكننا نعتقد أن تنفيذ الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي سيظل صعبا (بالنظر إلى أن) تشكيل الحكومة عملية طويلة تاريخيا، ويشير عدم وجود فصيل فائز واضح في هذه الانتخابات الأحدث إلى أن الأمر سيستغرق وقتا مرة أخرى”.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال. وتتضمن الخطة إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول نوفمبر تشرين الثاني.

لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.

وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار لبنان

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد ينتقد قانون السرية المصرفية.. تشوبه "أوجه قصور رئيسية"
إضراب
المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو": مستمرون في الإضراب
شعار شركة توتال الفرنسية
توتال لن تحفر بالبلوك رقم تسعة.. إليكم السبب!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
الراحل جورج الراسي وحاتم
بالصور والفيديو.. جويل حاتم تفتح النار على والدها وتحمله مسؤولية زواجها