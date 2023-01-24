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وكيل موقوف في ملف المرفأ في كتاب الى عويدات: رفض تخلية السبيل استنكاف عن إحقاق الحق

منذ 13 دقيقة
انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

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تقدم المحامي كابي جرمانوس، بوكالته عن المهندس ميشال جوزف نحول الموقوف في ملف مرفأ بيروت، بكتابٍ إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالبا فيه بـ”التفضل بإحالة قرار تخلية سبيل موكله على الضابطة العدلية المختصة ليصار إلى إنفاذه في أسرع وقت ممكن، وإلا اعتبر الرفض بمثابة استنكاف عن إحقاق الحق سندا للمادة 741 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية عن أعمال القضاة”.

يشار الى أن نحول هو أحد الموقوفين الخمسة الذين أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار قرارا بتخلية سبيله أمس.

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