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وليد ابو سليمان لصوت الناس: حذار الخسارة من المضاربة على العملة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2022 1:05 صباحًا
الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان

الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان

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حذّر الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان اللبنانيين من الوقوع في فخّ بيع الدولار بعد التعميم الاخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لا جديد في تعميم مصرف لبنان لناحية القول انه سيبيع عبر منصة صيرفة الدولار فهو يبيعه عبر المنصّة وهو اليوم لم يحدّد ولم يقل “من دون سقف” كما سبق وفعل قبل الانتخابات مثلا”.

وأضاف: “لا شيء جديدا في التعميم اليوم غير اقرار مصرف لبنان انه كان يشتري دولارات من السوق وقوله انه لن يشتري دولارات بعد اليوم من السوق”.
واعتبر انه “بمجرد ان مصرف لبنان اشترى الدولارات من السوق الموازية فهو ساهم في ارتفاع نسبة التضخم “.

وتابع: “اقول للمواطن الا يكون بحالة هلع فبعيد تأليف حكومة ميقاتي تدخل المركزي وخفّض الدولار الى 15 الفا وعاد ليرتفع وسجل مستويات اعلى وقبل الانتخابات ايضا تدخل ليخفض السعر وهي تدخلات سياسية آنية لا تغيّر بمسار الدولار “.

وختم: “اطلب من المواطن ان يصرف على قدر حاجاته والا يضارب على العملة حتّى لا يتعرض للخسارة “.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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