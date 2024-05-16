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وليد جنبلاط: أفضل أن تبقى جبهة الجنوب "مضبوطة" بيد حزب الله

منذ 21 ثانية
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، (الخميس 16-5-2024)، أن “حزب الله يقوم بواجبه في ما وصفه بالدفاع عن لبنان في الجبهة المفتوحة منذ سبعة أشهر، بينه وبين اسرائيل”.

وقال جنبلاط، في حديث لـ”بي بي سي”، انه يفضّل أن تبقى هذه الجبهة، “مضبوطة” بيد حزب الله، بحسب تعبيره، دون أن تتدخل فيها جماعات مسلحة أخرى.

وفي ما يتعلق بالحرب الحالية في قطاع غزة، اعتبر جنبلاط أن “ما يجري في القطاع هو تهجير ممنهج وقتل لكل مقومات الحياة، على حد وصفه”.

وحذر من أن “هذه الممارسات ستمتد إلى الضفة الغربية”.

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