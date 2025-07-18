وليد جنبلاط: استنكر الدعوات إلى قطع الطرقات.. ونحن في بداية مشكلة طويلة جداً

اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أن “علينا أن نحكّم العقل قبل الإنفعال والدخول في الإدانات فنحن مذهب العقل والحكمة”.

وقال جنبلاط في كلمة له خلال اجتماع استثنائي للطائفة الدرزية: “أقترح وقف إطلاق النار من أجل الدخول في حوار وعلينا أن نثبت أن جبل العرب في السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا”.

وأضاف “لإدانة الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا في هذه اللحظة التاريخية وإدانة الإعتداءات اليومية على لبنان والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق من أجل كشف ما جرى من جرائم وارتكابات بحق أهلنا في السويداء وبحق البدو”.

وتابع “أستنكر الدعوات إلى قطع الطرقات فعلى مَن نقطع الطرقات؟ على أهلنا وأنفسنا؟ ونطلب من الحكومة السورية حصر الموضوع في السويداء أو محيطها”.

وختم جنبلاط: “نحن في بداية مشكلة طويلة جدًّا وفي بداية فرز حتّى على الصعيد المذهبي وكنّا نتمنّى ألا نصل إلى هذا الأمر”.