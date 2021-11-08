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وليد جنبلاط: "حزب الله "خرب بيوت" اللبنانيين في الخليج!!

8 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2021 8:20 مساءً
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى أن “المخرج الآني اقالة قرداحي ثمّ الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً”.

وأضاف جنبلاط في حديث مع الـ “MTV” “لا أوافق على نظريّة أنّ لبنان سُلّم لحزب الله وأداء ميقاتي ممتاز في هذه المرحلة “.

وأكد أن “لا مقايضة بين ملفّي المرفأ والطيونة ولو كنت مكان جعجع لما رفضت الذهاب الى التحقيق ولكن له ظروفه ربّما “.

تابع “حزب الله “خرب بيوت” اللبنانيين في الخليج ، وسأل “وأين موقف رئيس الجمهورية من الأزمة الدبلوماسية؟ “.

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