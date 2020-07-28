وليد جنبلاط: لا يحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب… انه الحلم يتحقق اخيراً

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي أن الذي يسمع اخبار العراق من انقطاع للكهرباء الى شبه نفاذ المياه في دجلة والفرات الى تبخر عائدات النفط التي تنفق على معاشات وهمية تخص فلول الحشود الشعبية، الى غزو البضائع الايرانية، يرى بعضا من الشبه والحالة اللبنانية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “لا يحسد الكاظمي على وضعه ولا يحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب”.

وأضاف في تغريدة ثانية: ” استكمالًا للتفاؤل وبعد ان أُفشلت الحكومة ومن يرعاها مهمة وزير الخارجية الفرنسي Le Drian اتى تصنيف جديد من وكالة مودي يجعلنا بموازاة فنزويلا”.

وتابع: “انه الحلم يتحقق اخيرا بعد طول انتظار فتكتمل منظومة التصدي من الشرق الى الغرب. وان شكرتم لأزيدنّكم”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

لجنة كفرحزير: لانقاذ الكورة ومنع المخطط التدميري لشركات الترابة

جلسة متخمة بالملفات بدءا من كورونا مرورا بعقد التدقيق الجنائي وصولا الى رفع السرية

قرار تعليق مفاوضات “صندوق النقد” مع لبنان على الطاولة… ووعود السلطة…

إليكم تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية اليوم