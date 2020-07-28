وليد جنبلاط: لا يحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب… انه الحلم يتحقق اخيراً

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أعلن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي أن الذي يسمع اخبار العراق من انقطاع للكهرباء الى شبه نفاذ المياه في دجلة والفرات الى تبخر عائدات النفط التي تنفق على معاشات وهمية تخص فلول الحشود الشعبية، الى غزو البضائع الايرانية، يرى بعضا من الشبه والحالة اللبنانية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “لا يحسد الكاظمي على وضعه ولا يحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب”.

وأضاف في تغريدة ثانية: ” استكمالًا للتفاؤل وبعد ان أُفشلت الحكومة ومن يرعاها مهمة وزير الخارجية الفرنسي Le Drian اتى تصنيف جديد من وكالة مودي يجعلنا بموازاة فنزويلا”.

وتابع: “انه الحلم يتحقق اخيرا بعد طول انتظار فتكتمل منظومة التصدي من الشرق الى الغرب. وان شكرتم لأزيدنّكم”.

واستكمالًا للتفاؤل وبعد ان أُفشلت الحكومة ومن يرعاها مهمة وزير الخارجية الفرنسي Le Drian اتى تصنيف جديد من وكالة مودي يجعلنا بموازاة فنزويلا.انه الحلم يتحقق اخيرا بعد طول انتظار فتكتمل منظومة التصدي من الشرق الى الغرب .وان شكرتم لأزيدنّكم pic.twitter.com/jl3gW6q8uB — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 28, 2020

الذي يسمع اخبار العراق من انقطاع للكهرباء الى شبه نفاذ المياه في دجلة والفرات الى تبخر عائدات النفط التي تنفق على معاشات وهمية تخص فلول الحشود الشعبية الى غزو البضائع الايرانية يرى بعضا من الشبه والحالة اللبنانية.لا يحسد الكاظمي على وضعه ولا يحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب pic.twitter.com/hIWxyRrYQl — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 28, 2020