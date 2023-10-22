وليد جنبلاط لـ "المقاطعين": البلاد في شبه حالة حرب!

استغرب النائب السابق وليد جنبلاط من مقاطعة بعض القوى السياسية والشخصيات لمجلس الوزراء، في وقت تقع البلاد في شبه حالة حرب.

وسأل جنبلاط عبر منصة “إكس”: “أما وأن البلاد في شبه حالة حرب، أيعقل أن تقاطع بعض القوى السياسية وبعض الشخصيات مجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش الحالي ولتعيين رئيس الأركان”؟

وأضاف قائلًا: “كفانا حسابات رئاسية متخلفة، فلنكن جبهة عمل واحدة لمواجهة أقصى الاحتمالات”.

اما وان البلاد في شبه حالة حرب أيعقل ان تقاطع بعض القوى السياسية وبعض الشخصيات مجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش الحالي ولتعيين رئيس الاركان . كفانا حسابات رئاسية متخلفة فلنكن جبهة عمل واحدة لمواجهة اقصى الاحتمالات — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 22, 2023