الأحد 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
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وليد جنبلاط لـ "المقاطعين": البلاد في شبه حالة حرب!

منذ ساعة واحدة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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استغرب النائب السابق وليد جنبلاط من مقاطعة بعض القوى السياسية والشخصيات لمجلس الوزراء، في وقت تقع البلاد في شبه حالة حرب.

وسأل جنبلاط عبر منصة “إكس”: “أما وأن البلاد في شبه حالة حرب، أيعقل أن تقاطع بعض القوى السياسية وبعض الشخصيات مجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش الحالي ولتعيين رئيس الأركان”؟

وأضاف قائلًا: “كفانا حسابات رئاسية متخلفة، فلنكن جبهة عمل واحدة لمواجهة أقصى الاحتمالات”.

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