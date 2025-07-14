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وليد جنبلاط: همّنا يشبه الهمّ الأميركي وهو الحفاظ على لبنان الكبير

14 - يوليو - 2025
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة

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زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وأعلن جنبلاط، بعد انتهاء اللقاء، أن “ملفات عديدة نوقشت مع الرئيس نبيه بري على صعيد ملف الجنوب الذي نعتبره في أيادٍ أمينة ولن أتدخل به”.

وأكد جنبلاط أن “التعيينات الباقية ستسير في المسار المطلوب، والتهديدات الإسرائيلية سيف مسلّط لكن لا يجوز الاستمرار به”.

وأضاف: “نحن مع المصالحة في السويداء برعاية الدولة السورية”.

واشار جنبلاط الى ان “هناك مشاكل في ما يتعلق بصناعة المخدرات لكن اليوم أعلن الجيش انه فكّك مصنعًا كبيرًا للكابتاغون في اليمونة وجرى تضخيم أمر خلية كبيرة أو صغيرة لكن الجيش يقوم بواجباته والقوى الأمنية تقوم بواجباتها ولماذا التضخيم الإعلامي؟”.

وتعليقاً على كلام الموفد الأميركي توم برّاك حول ضم لبنان إلى بلاد الشام، قال جنبلاط: “همّنا يشبه الهمّ الأميركي وهو الحفاظ على لبنان الكبير ونحن متمسّكون بالكيانات الحالية”.

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