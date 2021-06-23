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وليد جنبلاط يدعو للحذر الشديد

23 - يونيو - 2021
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عر حسابه على “تويتر”، كاتبا: “في خضم مسرحية تشكيل الوزارة وما يرافقها من غياب كامل لاي قرار من قبل الحكومة المستقيلة تحت ضغوطات سياسية مختلفة وفي ظل دعاية ساذجة ان موسم السياحة واعد فان اجراءات الوقاية الذاتية والحكومية في مواجهة الكورونا تتراجع بل تكاد تختفي. الحذار الشديد من موجة جديدة وعدم التراخي.”

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