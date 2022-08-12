وليد فياض استقبل مدير وكالة MEDREG

استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مدير وكالة MEDREG السيد حسن اوزكوش، وهي الوكالة التي تجمع ٢٧ هيئة ناظمة في منطقة البحر المتوسط ومقرها مدينة ميلانو في ايطاليا يرافقه المهندس طوني جبرايل من أمانة السر في الوكالة.

تناول اللقاء الذي حضره أعضاء من فريق عمل الوزير واختصاصيين، مجموعة عناوين أهمها الإستفادة من خبرة الوكالة في سبيل مساعدة لبنان على انتقاء الممارسات الفضلى من بين التجارب التي خاضتها الدول الأعضاء تمهيداً لإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان وتحديد الدور المرتقب منها، بالإضافة إلى ملاءمة القانون، بالإضافة الى تحديد الإجراءات التشريعية المطلوبة من أجل تسهيل عمل الهيئة ووزارة الطاقة مستقبلًا.

وقد أبدى السيد حسن أوزكش استعداده للمساعدة في الوصول بهذا الملف لخواتيمه السعيدة عبر وضع كافة إمكانيات الوكالة بخدمة وزارة الطاقة والمياه وفريق العمل.

بدوره شكر الوزير فيّاض وكالة MEDREG وعلى رأسها السيد أوزكش على هذه المبادرة معتبراً أن سلسلة الإجتماعات التي بدأت اليوم في وزارة الطاقة، وتستمر يومين هي بمثابة نقطة الإنطلاق للإجراءات الآيلة الى إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وذلك تماشيًا مع البرنامج الزمني المحدّد في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر آذار الفائت.