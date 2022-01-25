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وليد فياض يبشر بساعات كهرباء إضافية بعد الشهرين المقبلين

25 - يناير - 2022
وزير الطاقة ​وليد فياض

وزير الطاقة ​وليد فياض

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أكد وزير الطاقة وليد فياض أنه “من المفترض أن تبدأ الإتفاقية مع ​الاردن​ و​سوريا​ بتغذية ​شركة كهرباء لبنان​ بساعات إضافية بعد الشهرين المقبلين”.

ورحب فياض خلال كلمته من قصر بعبدا، بوزير الكهرباء السوري، وأشار إلى زيارة مرتقبة لوزير الطاقة الأردني إلى بيروت اليوم.

من جانبه كشف وزير الطاقة السوري ​غسان الزامل​ من ​بعبدا​، لدى لقائه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، أنه أبلغ الأخير، بتوجيهات الرئيس السوري ​بشار الأسد​ بتقديم التسهيلات لايصال ​الكهرباء​ للبنان.

وكان الرئيس عون قد استقبل وزير الطاقة السوري غسان الزامل ونظيره اللبناني وليد فياض والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في قصر بعبدا لبحث ملف استجرار الكهرباء.

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