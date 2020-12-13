استمع لاذاعتنا

وهاب: ذاهبون إلى دولار بخمسين ألف ليرة وفوضى إذا..

منذ ساعة واحدة
وئام وهاب

وئام وهاب

A A A
طباعة المقال

غرد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “ذئاب تتناتش ما تبقى من الضحية لكنها لا تشبع وصراع الذئاب يمنع ليس فقط الحكومة بل يمنع محاولة الإنقاذ، أصبحت على قناعة بوصاية مباشرة من أي كان لفرض حلول إنقاذية وإلا ذاهبون إلى دولار بخمسين ألف ليرة وفوضى إذا لم نبادر بسرعة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مؤتمر في مناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية
    اضطرابات الصحة النفسية في لبنان تسجل ارتفاعا في لبنان
    حنكش
    حنكش للقاضي صوان: أكمل لإحقاق الحق
    العثور على جثة شاب
    العثور على جثة شاب في الشوف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عادل كرم
    عادل كرم: إلى اللقاء قريباً
    الشيخ بهاء الحريري
    بهاء الحريري: سليم عياش ليس وحده من اغتال رفيق الحريري
    كسوف الشمس
    كسوف الشمس 2020: هل من الآمن النظر إلى الشمس المحجوبة؟