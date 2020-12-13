وهاب: ذاهبون إلى دولار بخمسين ألف ليرة وفوضى إذا..

غرد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “ذئاب تتناتش ما تبقى من الضحية لكنها لا تشبع وصراع الذئاب يمنع ليس فقط الحكومة بل يمنع محاولة الإنقاذ، أصبحت على قناعة بوصاية مباشرة من أي كان لفرض حلول إنقاذية وإلا ذاهبون إلى دولار بخمسين ألف ليرة وفوضى إذا لم نبادر بسرعة”.

ذئاب تتناتش ما تبقى من الضحية لكنها لا تشبع وصراع الذئاب يمنع ليس فقط الحكومة بل يمنع محاولة الإنقاذ أصبحت على قناعة بوصاية مباشرة من أي كان لفرض حلول إنقاذية وإلا ذاهبون إلى دولار بخمسين ألف ليرة وفوضى إذا لم نبادر بسرعة. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) December 13, 2020