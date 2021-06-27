وهاب: "قلنالكن خلوهن شبعانين منشان تحكموهن ما سمعتو"

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهّاب على حسابه عبر “تويتر”، كاتِباً: قلنالكن خلوهن شبعانين منشان تحكموهن ما سمعتو.

وأضاف، “هلق منقلكن إذا بقيتو هيك راح يفل نص الشعب خلوهن هون تا يظل في عندكن ناخبين”.

وختم وهّاب قائلاً: بصراحة كلكن متهمين وكلكن ما بدكن حل عينكن عالـ17 مليار “.

قلنالكن خلوهن شبعانين منشان تحكموهن ما سمعتو . هلق منقلكن إذا بقيتو هيك راح يفل نص الشعب خلوهن هون تا يظل في عندكن ناخبين . بصراحة كلكن متهمين وكلكن ما بدكن حل عينكن عال١٧ مليار . — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 27, 2021