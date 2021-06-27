وهاب: من شو بيشكي تمام سلام أو ليلى الصلح؟

أشار رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب إلى أن “الرئيس المكلّف سعد الحريري على طريق الخروج من الحياة السياسية ورئيس مجلس النوّاب نبيه بري لديه مشكلة كبيرة بإعادة إنتخابه مع المجتمع الدولي”.

وأضاف في حديث لـ “وهلق شو” عبر قناة “الجديد”: “الله يعين حزب الله وأقول بكل محبة للرئيس بري “يا دولة الرئيس لا يجوز الذي يحصل.”

وأردف “البديل تشكيل حكومة وعلى الرئيس بري أن يقتنع أن هناك بديل للحريري لأنه أصبح ورقة بالحسابات الاقليمية من الصعب تعويمها “.

وهاب لفت إلى أن “الحريري رئيس مكلف ولن يشكل حكومة مشكلته في الخارج وعليه الذهاب لحلها ومشكلته عميقة لا يمكن للرئيس بري حلها”، سائلاً “من شو بيشكي تمام سلام وليلى الصلح؟”

وأشار إلى أن “مسألة تشكيل الحكومة ليست هنا وقبل فتح خط حوار جدي بين سوريا والسعودية وأميركا وإيران لن يكون هناك حل في لبنان”.