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وهاب: وليد بك بدك تسمحلي دروز اسرائيل ليسوا شماعة

منذ 8 دقائق
وئام وهاب

وئام وهاب

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غرد وئام وهاب عبر حسابه على منصة “إكس” وقال: “وليد بك بدك كمان تسمحلي دروز اسرائيل ليسوا شماعة لتستمر في الحديث عنهم كأنهم مسؤولين عن الحرب. الكل مستسلم في هذه الأمة وأنت همك أن تهاجم مئات الدروز . أتمنى عليك إقفال هذا الملف حتى لا يشكل إنقساماً درزياً”.

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