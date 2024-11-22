وهاب: وليد بك بدك تسمحلي دروز اسرائيل ليسوا شماعة

غرد وئام وهاب عبر حسابه على منصة “إكس” وقال: “وليد بك بدك كمان تسمحلي دروز اسرائيل ليسوا شماعة لتستمر في الحديث عنهم كأنهم مسؤولين عن الحرب. الكل مستسلم في هذه الأمة وأنت همك أن تهاجم مئات الدروز . أتمنى عليك إقفال هذا الملف حتى لا يشكل إنقساماً درزياً”.

وليد بك بدك كمان تسمحلي دروز اسرائيل ليسوا شماعة لتستمر في الحديث عنهم كأنهم مسؤولين عن الحرب . الكل مستسلم في هذه الأمة وأنت همك أن تهاجم مئات الدروز . أتمنى عليك إقفال هذا الملف حتى لا يشكل إنقساماً درزياً — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) November 22, 2024