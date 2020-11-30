وهاب يطلب من فهمي سحب عناصر الحماية عند السياسيين

طالب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بعد لقاء وزير الداخلية محمد فهمي بسحب عناصر الحماية عند السياسيين والتي تبلغ الالفين وتكلف الدولة أكثر من ٧ مليارات شهرياً.كما طالب بالسماح بالعمار لحدود ١٥٠ متراً .

وتطرق الى كلام الوزير عن القضاء، قائلا: “كلامه عن القضاء فليس مقصوداً وفي لبنان أكثرية شريفة داخل القضاء”.