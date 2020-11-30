وهاب يطلب من فهمي سحب عناصر الحماية عند السياسيين

طالب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بعد لقاء وزير الداخلية محمد فهمي بسحب عناصر الحماية عند السياسيين والتي تبلغ الالفين وتكلف الدولة أكثر من ٧ مليارات شهرياً.كما طالب بالسماح بالعمار لحدود ١٥٠ متراً .
وتطرق الى كلام الوزير عن القضاء، قائلا: “كلامه عن القضاء فليس مقصوداً وفي لبنان أكثرية شريفة داخل القضاء”.
وهاب بعد لقاء وزير الداخلية : طالبت بسحب عناصر الحماية عند السياسيين والتي تبلغ الفي عنصر تكلف الدولة أكثر من ٧ مليارات شهرياً. كما طالبته بالسماح بالعمار لحدود ١٥٠ متراً . أما كلامه عن القضاء فليس مقصوداً وفي لبنان أكثرية شريفة داخل القضاء.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) November 30, 2020