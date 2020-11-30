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وهاب يطلب من فهمي سحب عناصر الحماية عند السياسيين

منذ 8 ثواني
وئام وهاب

وئام وهاب

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طالب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بعد لقاء وزير الداخلية محمد فهمي بسحب عناصر الحماية عند السياسيين والتي تبلغ الالفين وتكلف الدولة أكثر من ٧ مليارات شهرياً.كما طالب بالسماح بالعمار لحدود ١٥٠ متراً .

وتطرق الى كلام الوزير عن القضاء، قائلا: “كلامه عن القضاء فليس مقصوداً وفي لبنان أكثرية شريفة داخل القضاء”.

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