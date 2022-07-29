وهاب يكشف عن شخص يقود مافيا القمح والطحين.. من هو؟

غرّد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر” قائلاً:

“خبريتين مسائيتين: معمل سبلين للترابة يأخذ من كهرباء لبنان 50 ميغا 24 ساعة يومياً وطبعاً يبيع بسعر السوق وهذه الكمية تكفي لتزويد كل إقليم الخروب بـ12 ساعة يومياً. نريد توضيحاً. الثانية أن شخص من آل مردم بك يقود مافيا القمح والطحين. من هو؟. لا أعرف فتشوا عنه”.

خبريتين مسائيتين : معمل سبلين للترابة يأخذ من كهرباء لبنان ٥٠ ميغا ٢٤ ساعة يومياً وطبعاً يبيع بسعر السوق وهذه الكمية تكفي لتزويد كل إقليم الخروب ب١٢ ساعة يومياً . نريد توضيحاً . الثانية أن شخص من آل مردم بك يقود مافيا القمح والطحين . من هو؟. لا أعرف فتشوا عنه. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) July 29, 2022

ويعاني لبنان من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف من منطقة إلى أخرى، وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، لا تزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان على ساعتين يوميا.

ويسعى لبنان إلى استخدام الغاز المصري، عبر الأردن وسوريا، في تشغيل محطة كهرباء شمالي البلاد لحل هذه الأزمة، وهي خطة تدعمها الولايات المتحدة. وستبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة الى استيراد الغاز من مصر.