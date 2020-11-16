استمع لاذاعتنا

وهبه استقبل السفيرة الأميركية… بحثٌ في اجراءات الإدارة الأميركية بحق بعض اللبنانيين

منذ 10 دقائق
وهبه استقبل السفيرة الأميركية

وهبه استقبل السفيرة الأميركية

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا.

وتم البحث في العلاقات الثنائية وتعزيزها، ودعم وتأييد الولايات المتحدة للبنان في مجالات عدة بالإضافة الى مسألة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وعودة النازحين الى بلادهم، ومرحلة الانتقال من الادارة الحالية الى الادارة الجديدة في اميركا.

كما تناول البحث الاجراءات التي اتخذتها ما اتخذته الادارة الأميركية بحق بعض اللبنانيين من بينهم نواب ووزراء سابقين ورئيس كتلة نيابية وازنة.

و تمنى وهبه على السفيرة الاميركية أن تتمكن السلطات اللبنانية والقضائية من الوصول الى اي معلومات او مستندات ارتكزت عليها الادارة الاميركية في اتخاذها لتلك الاجراءات وذلك في اطار الاصلاحات التى وعدت بها وتعزيز الشفافية في العمل العام.

وتم عرض للأزمات الاقليمية وما يحصل في ناغورنو كاراباخ وأخيراً في الصحراء الغربية.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع يغرّد بالفرنسية متوجهاً إلى ماكرون
    اضراب مفتوح لعمال معمل النفايات في صيدا
    قوى الأمن الداخلي
    تشدد في حارة حريك والنبطية والعبدة بتطبيق قرار “التعبئة”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أوعية فارغة من الماء المقطر
    بالصور والفيديو: نترات الامونيوم كانت موجودة في الجناح !
    عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يساهم بنشر عدوى كورونا
    كورونا
    خبير يكشف عن “غلطة متداولة” تتسبب بإصابة الآلاف بكورونا يوميا
    بعد انفجار مرفأ بيروت قنبلة موقوتة تهدد برج حمود
    بعد انفجار مرفأ بيروت قنبلة موقوتة تهدد برج حمود