وهبه: لبنان معني بحماية النازح واللاجىء الموجود على اراضيه

تعقيبا على الحادث الأليم الذي أدى الى حريق ضخم في مخيم للنازحين السوريين في منطقة بحنين أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه ان لبنان والسلطات اللبنانية وفي اطار مسؤولياتها الانسانية والسياسية معنية بحماية حقوق الانسان النازح واللاجىء الموجود على الاراضي اللبنانية على حد سواء طالما التزم باحترام القوانين اللبنانية وتقيد بها.

وأعلن وهبه ان وزارة الخارجية طلبت من السلطات القضائية والامنية المختصة اتخاذ كل الاجراءات والتحقيق في ملابسات هذا الحادث وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم وفق القوانين.

وانطلاقا من ذلك لا يسعها سوى تسليط الضوء على الاوضاع المأساوية التي يعيشها لبنان محذرة من خطر الانزلاق الى فلتان امني واجتماعي يهدد النازحين واللاجئين واللبنانيين .

وادان وهبه بعض التصريحات الخطيرة التي تنادي بحمل السلاح للدفاع عن النفس مطالبا المجتمع الدولي ايلاء مسألة عودة النازحين أهمية خاصة خصوصا وان السلطات السورية دأبت على التأكيد عن رغبتها بعودة ابنائها النازحين الى اراضيها وتقديم كل مساعدة لهم.