ويليام نون يكشف لصوت الناس: ذاهبون الى لجنة تقصي حقائق دولية

كشف شقيق شهيد فوج اطفاء بيروت جو نون، ويليام نون عن اخبار يتحضر اهالي شهداء المرفأ لتقديمه للقضاء يضمّ اسماء وصلت اليها مراسلات تتعلق بباخرة النيترات.

واشار نون في حديث الى “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، الى ان التحقيق في جريمة انفجار الرابع من اب متوقف اليوم بفعل 41 طلب ردّ”، مشيرا الى ان الاهالي ليسوا على تواصل مع المحقق العدلي طارق البيطار.

وفي الحديث عن مطالبة سافارو باستعادة شحنة النيترات، اشار الى ان “حسن قريطم رفض اعادة النيترات لشركة سافارو مقابل خصم الرسوم “.

وكشف نون عن “تزوير قامت به الشرطة العسكرية في تحقيقها الاولي حيث انها عمدت الى اخفاء ادلة ولم تذكر مراسلة مع الامم المتحدة حول باخرة النيترات”. ولفت الى ان “المانيفست الخاص بالباخرة يؤكد ان الشركة تصدّر متفجرات”.

وقال: “هناك مراسلات وصلت للكثير من الناس من مخابرات المرفأ الى مديرية العتاد وشربل ابو سمرا وسمير حمود وميسم نويري وبيتر جرمانوس ومحقق الشرطة العسكرية وريمون خوري وغيرهم من الاسماء ومجلس اعلى للجمرك وسنقدم اخبارا”.

وتابع: “المشكلة في المرفأ ان الكلّ على المرفأ مسؤول والكل يرفض ان يتحمل اي مسؤولية “.

وعن الرابع من اب واحياء الذكرى، قال: “يخيفون الناس اليوم من الاهراءات.. لا يخوّفنّ احد الناس من الغبرة بشعب مات لن تهمّه الغبرة”.

وعن المطالبة بتحقيق دولي، قال: “نحن ذاهبون الى لجنة تقصّي حقائق دولية تدعم التحقيق اللبناني لا تحقيق دوليا ولا يقنعنّنا احد ان لا اقمار صناعية فوق المرفأ في الرابع من آب”.