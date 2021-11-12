ياسين: إجراءات قانونية بحق من خالف قانون الصيد

غرد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على تويتر:

“تم تكليف السلطات القضائية المختصة ملاحقة المرتكبين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم من ثم على القضاء المختص لمخالفة القانون عبر استعمال الدبق واصطياد طائر البوم المحظور صيده، هذه البومة صديقة للمزارعين تساعد على التخلص من القوارض والافات”.

تم تكليف السلطات القضائية المختصة ملاحقة المرتكبين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم من ثم على القضاء المختص لمخالفة القانون عبر استعمال الدبق واصطياد طائر البوم المحظور صيده. هذه البومة صديقة للمزارعين تساعد على التخلص من القوارض والافات. #وزارة_البيئة https://t.co/EosBgKmp4Z — Nasser Yassin (@nasseryassin) November 12, 2021