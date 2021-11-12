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ياسين: إجراءات قانونية بحق من خالف قانون الصيد

12 - نوفمبر - 2021
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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غرد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على تويتر:

“تم تكليف السلطات القضائية المختصة ملاحقة المرتكبين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم من ثم على القضاء المختص لمخالفة القانون عبر استعمال الدبق واصطياد طائر البوم المحظور صيده، هذه البومة صديقة للمزارعين تساعد على التخلص من القوارض والافات”.

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