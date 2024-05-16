ياسين: اننا نعمل معاً من أجل تغيير الواقع

رعى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين حواراً بين الأطراف المعنية بالحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها في لبنان، بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية وأجهزة إنفاذ القوانين وخبراء وأكاديميين وناشطين في هذا المجال.

وأكد ياسين في كلمة مقتضبة “أننا نعمل معاً من أجل تغيير الواقع وتحويل لبنان من ثقب أسود للطيور المهاجرة إلى ممر آمن يحمي التنوع البيولوجي الغني في لبنان”.

إلى ذلك، يرعى ياسين يوم غد الجمعة المؤتمر التشاوري الاول حول الرؤية الخضراء للبقاع الغربي وراشيا لعام 2030 والذي يهدف إلى عرض ومناقشة تقدم المشاريع والبرامج المتحورة حول:

– رفع التلوّث عن حوض الليطاني وبحيرة القرعون.

– الإدارة المستدامة للاراضي في قضائي البقاع الغربي وراشيا، وربط ذلك بالمناطق المحمية الثلاث ( أرز الشوف، جبل حرمون وعميق).

– تطوير الزراعة المستدامة والأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة(سياحة مستدامة، صناعات غذائية…) ضمن مشروع منظمة “ايفاد” وهو مشروع قيد التحضير بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات والادارات المعنية.