ياسين ردا على معوض: قرار تعيين لجنة محمية حرج إهدن استند إلى الانظمة

ذكر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​، “اننا نأسف لرد الفعل الصادر عن النائب معوض، تعليقا على قرار تعيين لجنة محمية حرج إهدن بعد غيابها لسنوات حيث استند القرار إلى الانظمة واعتمد الاجراءات المتبعة في تعيين الاعضاء منذ سنوات عبر دعوة كل من البلدية وجمعية ​حرج اهدن​ وجمعية الميدان وجمعية يوسف بك كرم ومؤسسة معوض تسمية ممثليها 1/2”.

وكان قد أكّد ميشال معوض​، تعليقاً على قرار ياسين تعيين لجنة ل​محمية حرج اهدن​، “أننا كنا قد ظننا لوهلة أن وجود وزير “تكنوقراط” على رأس وزارة البيئة، سيحميها من التدخلات السياسية، ولكن وزير البيئة أتى ليبرهن العكس، ويثبت أنه خاضع لتوجيهات من عيّنه ولشبكة الزبائنية السياسية بامتياز، وتجلّى ذلك بقراره تعيين لجنة جديدة لمحمية حرج اهدن الطبيعية بعد 3 سنوات من الانتظار يرسّخ منطق التبعية السياسية والزبائنية والفساد”.