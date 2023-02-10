ياسين لبعثة الإنقاذ اللبنانيّة: شكرًا من القلب

أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “بعثة الإنقاذ اللبنانية من تركيا في طريقها إلى لبنان وتصل عند الساعة 13,15 إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بعد قيامها بمهامها في البحث والانقاذ لأربعة أيام متواصلة في محافظة مرعش”.

ياسين أضاف: “شكرًا من القلب لأعضاء الفريق الـ 72 الذين لم يترددوا وكانوا في المنطقة المنكوبة بعد 12 ساعة من الكارثة”.

بعثة الانقاذ اللبنانية من #تركيا في طريقها الى #لبنان وتصل عند الساعة ١٣:١٥ الى مطار رفيق الحريري الدولي بعد قيامها بمهامها في البحث والانقاذ لأربعة ايام متواصلة في محافظة مرعش شكرا من القلب لاعضاء الفريق ال٧٢ الذين لم يترددوا وكانوا في المنطقة المنكوبة بعد ١٢ ساعة من الكارثة pic.twitter.com/N272lEL1BR — Nasser Yassin (@nasseryassin) February 10, 2023