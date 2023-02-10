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ياسين لبعثة الإنقاذ اللبنانيّة: شكرًا من القلب

منذ 7 دقائق
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “بعثة الإنقاذ اللبنانية من تركيا في طريقها إلى لبنان وتصل عند الساعة 13,15 إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بعد قيامها بمهامها في البحث والانقاذ لأربعة أيام متواصلة في محافظة مرعش”.

ياسين أضاف: “شكرًا من القلب لأعضاء الفريق الـ 72 الذين لم يترددوا وكانوا في المنطقة المنكوبة بعد 12 ساعة من الكارثة”.

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