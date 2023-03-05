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ياسين من قطر: للتضامن مع لبنان ودعمه في مواجهة أزماته

منذ 14 دقيقة
ناصر ياسين خلال مشاركته في المؤتمر الأممي في قطر

ناصر ياسين خلال مشاركته في المؤتمر الأممي في قطر

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شارك وزير البيئة ناصر ياسين بمشاركة سفيرة لبنان في قطر فرح بري في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا الذي ينظم في دورته الحالية في الدوحة برئاسة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ويناقش المؤتمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها البلدان الأقل نموًا، بخاصة تأثيرات وباء الكورونا والتغير المناخي وأزمة الطاقة على هذه الدول. ويطرح المشاركون أفكارًا جديدة للحصول على تعهدات من الدول الصناعية ومؤسسات التمويل الدولية لدعم الدول الأقل نموًا في مواجهة تحدياتها التنموية.

وشدّد ياسين في المؤتمر وفي اللقاءات الجانبية على “ضرورة التضامن مع لبنان ودعمه في مواجهة أزماته المتعددة والتعاطي بمسؤولية دولية مشتركة لاستضافته أكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه في العالم، يقطنون في مناطق تتعرض لضغوط اقتصادية واجتماعية وبيئية جمة شبيه بواقع الدول الأقل نموًا”.

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