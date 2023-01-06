ياسين: نسعى لتجهيز معامل فرز نفايات بالطاقة الشمسية

غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر “تويتر”: “نتعاون مع مفوضية اللاجئين في لبنان لتجهيز طاقة شمسية ومعدات أساسية للمنشآت الحيوية مثل معامل فرز النفايات ومحطات ضخ الصرف الصحّي، ومنها تطوير “البيوفلتر” وتجهيزه في معمل فرز النفايات الصلبة في جب جنين في البقاع الغربي”.

نتعاون مع مفوضية اللاجئين في لبنان لتجهيز طاقة شمسية ومعدات اساسية للمنشآت الحيوية مثل معامل فرز النفايات ومحطات ضخ الصرف الصحي، ومنها مؤخرًا تطوير البيوفلتر وتجهيزه في معمل فرز النفايات الصلبة في جب جنين في البقاع الغربي

#وزارة_البيئة https://t.co/4QrKDA8HTM pic.twitter.com/Cv5x7C3eIx — Nasser Yassin (@nasseryassin) January 6, 2023