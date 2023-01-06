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ياسين: نسعى لتجهيز معامل فرز نفايات بالطاقة الشمسية

منذ 9 دقائق
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر “تويتر”: “نتعاون مع مفوضية اللاجئين في لبنان لتجهيز طاقة شمسية ومعدات أساسية للمنشآت الحيوية مثل معامل فرز النفايات ومحطات ضخ الصرف الصحّي، ومنها تطوير “البيوفلتر” وتجهيزه في معمل فرز النفايات الصلبة في جب جنين في البقاع الغربي”.

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